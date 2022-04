Festa in grande per Antonio Riccardo, cena spettacolo al Tam per il compleanno del truccatore dei Vip

Il numero 46 per molti può essere un numero e basta, per qualche altro può rappresentare un numero magico. Per Antonio è, invece, “il numero”: oggi 6 Aprile, difatti, compie proprio 46 anni. Per questo il truccatore dei vip è pronto a festeggiarlo in modo indimenticabile ma non con feste suntuose e fiumi di champagne. Antonio vuole festeggiarlo attorniato dai suoi grandi affetti, in modo sobrio ed elegante com’è nel suo stile. In compagnia di personaggi del mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e della cultura ma, principalmente, suoi amici sinceri ai quali da e riceve affetto sincero.

Il 7 Aprile, al Tam di via Martucci, si festeggerà questo splendido compleanno. Antonio Riccardo, i nostri auguri più belli, più sinceri sono per te, che tu possa restare sempre il ragazzo pulito e semplice che sei, e che tu possa mietere sempre maggiori successi. Ad maiora.