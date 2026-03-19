Anziana prigioniera in casa, figlio e compagna fermati nel Casertano

PUBBLICITÀ

Drammatico intervento dei carabinieri nella tarda mattinata di mercoledì a Santa Maria a Vico, dove una 75enne è stata trovata in stato di abbandono e segregazione all’interno della propria abitazione.

I militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo di 47 anni, già sorvegliato speciale, e una donna di 39 anni, conviventi. I due risultano attualmente detenuti presso le case circondariali di Spoleto e Perugia, a seguito di un precedente arresto eseguito il 17 a Todi (Perugia) da personale dell’Arma di quel territorio.

PUBBLICITÀ

Scoperta sconvolgente

Venuti a conoscenza dell’arresto, i carabinieri di Santa Maria a Vico si sono recati d’iniziativa, insieme ai servizi sociali, presso l’abitazione dei due conviventi. Qui, con accesso forzoso autorizzato dall’Autorità giudiziaria, hanno fatto una scoperta sconvolgente: all’interno di una stanza chiusa e barricata con mobili, hanno rinvenuto l’anziana madre dell’uomo.

La donna era in evidente stato di shock, gravemente denutrita e in condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie. Immediato l’intervento del personale del 118, allertato dai carabinieri, che ha provveduto al trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Marcianise, dove si trova tuttora ricoverata.

Abbandono e sequestro di persona incapace

Nel corso della perquisizione dell’abitazione, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato circa 21 grammi di hashish e un bilancino di precisione, ritenuti riconducibili ai due arrestati. Per la coppia, oltre alle accuse già contestate, si aggiungono ora i reati di abbandono e sequestro di persona incapace, maltrattamenti in famiglia e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Determinante si è rivelata la prontezza operativa e l’intuito dei carabinieri della locale Stazione, il cui intervento ha consentito di evitare conseguenze ancora più gravi per l’anziana vittima.