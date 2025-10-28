PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca nazionaleAnziano in carrozzina travolto e ucciso, alla guida dell'auto il portiere dell'Inter...
Cronaca nazionale

Anziano in carrozzina travolto e ucciso, alla guida dell’auto il portiere dell’Inter Martinez

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Anziano in carrozzina travolto e ucciso, alla guida dell'auto il portiere dell'Inter Martinez
Anziano in carrozzina travolto e ucciso, alla guida dell'auto il portiere dell'Inter Martinez
PUBBLICITÀ

Drammatico incidente stradale, questa mattina, a Fenegrò, in provincia di Como. Poco prima delle 10, in via Bergamo, un uomo di 81 anni, a bordo di una carrozzina elettrica (motoretta a quattro ruote) è stato investito da un’auto.

Anziano in carrozzina travolto e ucciso, alla guida dell’auto il portiere dell’Inter Martinez

L’impatto è stato fatale: l’anziano è morto sul colpo. A guidare la vettura, stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, sarebbe stato Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, che è rimasto illeso. Tra le ipotesi, l’anziano potrebbe aver avuto un malore finendo per invadere la corsia opposta.

PUBBLICITÀ

È probabile che Josep Martinez si stesse recando alla Pinetina, il centro sportivo dove si allena la squadra. L’incidente è accaduto alla vigilia del match Inter Fiorentina, in programma domani sera a San Siro.

Sul posto ambulanza ed elisoccorso assieme a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo lungo un tratto di strada rettilineo, sull’asse che collega l’abitato di Fenegrò con i Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati