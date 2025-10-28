PUBBLICITÀ

Drammatico incidente stradale, questa mattina, a Fenegrò, in provincia di Como. Poco prima delle 10, in via Bergamo, un uomo di 81 anni, a bordo di una carrozzina elettrica (motoretta a quattro ruote) è stato investito da un’auto.

Anziano in carrozzina travolto e ucciso, alla guida dell’auto il portiere dell’Inter Martinez

L’impatto è stato fatale: l’anziano è morto sul colpo. A guidare la vettura, stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, sarebbe stato Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, che è rimasto illeso. Tra le ipotesi, l’anziano potrebbe aver avuto un malore finendo per invadere la corsia opposta.

È probabile che Josep Martinez si stesse recando alla Pinetina, il centro sportivo dove si allena la squadra. L’incidente è accaduto alla vigilia del match Inter Fiorentina, in programma domani sera a San Siro.

Sul posto ambulanza ed elisoccorso assieme a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo lungo un tratto di strada rettilineo, sull’asse che collega l’abitato di Fenegrò con i Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone.