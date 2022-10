Anziano rapinato e colto da un malore fatale, presi i ladri: sono due ragazzi

Presi dalla Polizia di Stato i due ladri che ieri avrebbero rapinato un uomo di 82 anni, Antonio Spinetti, nella zona della Stazione Centrale di Napoli, il quale poi è deceduto nel vicino Corso Meridionale dopo essere stato colto da malore davanti agli occhi della moglie.

Si tratterebbe di una coppia di giovani, un ragazzo e una ragazza, che si sarebbero appropriati degli effetti personali dell’uomo con un sotterfugio. I due son stati identificati e bloccati dalla Polizia di Stato che stava indagando sulla vicenda ed è riuscita a prenderli in tempi record. Tutta l’operazione è stata condotta, infatti, in appena 24 ore. Gli investigatori della Polizia di Stato, adesso, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, dopo avere forato un pneumatico dell’auto, attorno alle ore 13,30, sarebbe stato avvicinato dai due giovani sospettati.

Le dinamiche della rapina: il pneumatico forato e la falsa offerta d’aiuto, infine la rapina

Questi ultimi si sarebbero offerti di aiutare l’anziano 82enne a sostituire la ruota. Poi, però, l’avrebbero rapinato, rubandogli gli effetti personali, contenuti in un borsello, che erano nella vettura, prima di fuggire a bordo di uno scooter. L’uomo quando se n’è accorto, poco dopo, è stato colto da un malore nella zona di via Taddeo da Sessa, accanto al Centro Direzionale. Nonostante l’intervento dell’ambulanza del 118, l’anziano è deceduto davanti agli occhi della moglie. Subito sono scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine, che si sono avvalse anche delle testimonianze dei presenti e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. I giovani sono stati identificati e bloccati dalla Polizia di Stato. (Fanpage)