Scambio di droga in strada a Pianura, bloccato dagli agenti

Non si ferma la guerra allo spaccio su strada a Pianura. Nonostante la gran mole di arresti con la disarticolazione di ben due gruppi criminali (i Calone-Esposito-Marsicano e i Carillo-Perfetto) e la recentissima operazione contro i nuovi signori del racket (leggi qui l’articolo) non si ferma la presa delle forze dell’ordine sulle attività illecite nel quartiere. Ancora una volta l’ennesimo arresto è stato realizzato dagli uomini del locale commissariato (dirigente Arturo De Leone, ispettore Ernesto Lepre) in via Comunale vecchia.

L’arresto degli agenti di Pianura

Qui gli agenti, profondi conoscitori del territorio, hanno notato un uomo cedere un involucro al conducente di un’auto che, alla vista dei poliziotti, ha accelerato la marcia, lanciando a terra l’involucro ricevuto poco prima e si è dileguato. A quel punto è stato chiaro che si era materializzato uno ‘scambio’ in strada e così gli agenti hanno bloccato il ‘protagonista’ della vendita su strada e hanno recuperato l’involucro contenente circa 0,40 grammi di cocaina. Inoltre, hanno effettuato un controllo nella sua abitazione, dove hanno rinvenuto altri 24 involucri con circa 12 grammi della stessa sostanza e 390 euro. Per questo motivo il 57enne Ciro Fedele è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’articolo precedente. Il blitz di maggio e e l’arresto di Zungri

Un vero e proprio blitz. Nel ‘cuore’ della piazza indicata come riconducibile al gruppo Calone-Marsicano, sodalizio che da mesi sta conducendo una dura guerra contro i Carrillo-Perfetto per il controllo proprio dei ‘punti vendita’. Martedi pomeriggio però l’imboscata è stata quella degli uomini del locale commissariato (dirigente Arturo De Leone, ispettore Ernesto Lepre) che, durante uno dei tanti servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Cloude Monet presso l’abitazione di un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga attraverso una uscita secondaria. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un sacchetto al cui interno sono state rinvenute 20 bustine contenenti complessivamente 23 grammi di marijuana e 210 euro. In manette è finito Valerio Zungri, 29enne del luogo, che adesso dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Non è la prima volta che i ‘martelli’ del locale commissariato effettuano un blitz nella zona: l’ultima volta era accaduto ad inizio aprile (leggi qui l’articolo).