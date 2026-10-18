Aria inquinata a Napoli, domani arrivano i divieti per auto e moto

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Entrano in vigore anche quest’anno le misure finalizzate a migliorare la qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti. Da lunedì prossimo, 19 ottobre, e fino al 31 marzo 2027 entreranno in vigore limitazioni alla circolazione dei veicoli

più inquinanti: il divieto riguarderà le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, oltre alle autovetture e ai veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 alimentati esclusivamente a gasolio e appartenenti alle classi emissive fino a Euro 5

compresa. Le restrizioni interesseranno inoltre motoveicoli e ciclomotori fino a Euro 2.

I dati dell’Arpac sull’inquinamento dell’aria a Napoli

Il provvedimento, che ripercorre quello del 2025, si è reso necessario alla luce dei dati rilevati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania. Anche nel corso di quest’anno alcune centraline posizionate sul territorio cittadino hanno registrato superamenti dei limiti giornalieri di PM10 e valori di biossido di azoto (NO₂) superiori o prossimi alle soglie previste dalla normativa.

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Le disposizioni adottate dal Comune rientrano tra le azioni previste dalla Regione Campania nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente per l’adozione di misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti.

Le limitazioni non si applicheranno alla rete autostradale cittadina, ai raccordi A1 Napoli-Roma e A3 Napoli-Salerno, alla strada regionale ex Statale 162 e al raccordo di viale Fulco di Calabria. Sono inoltre previste deroghe per particolari categorie di veicoli, tra cui quelli storici, i mezzi al servizio delle persone con disabilità, le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso ed emergenza, i veicoli con a bordo medici impegnati in visite domiciliari urgenti o operatori dell’informazione giornalistica, il trasporto pubblico, i taxi, gli scuolabus e i veicoli impiegati nello svolgimento di servizi essenziali.