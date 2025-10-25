Armati di pistola in sella allo scooter rubato nel cuore di Napoli, denunciati due giovanissimi

PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.

Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 14enne napoletano per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione ed un 15enne napoletano per concorso in ricettazione. Entrambi con precedenti di polizia.

Giravano con una pistola in sella allo scooter rubato nel cuore di Napoli, denunciati due giovanissimi

In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Costantinopoli, hanno notato 2 giovani a bordo di uno scooter che, alla vista degli agenti, hanno tentato di eludere il controllo ma sono stati tempestivamente raggiunti e bloccati.

I poliziotti hanno sorpreso il conducente dello scooter, in possesso di un revolver replica cal. 380 privo di tappo rosso e rifornito con 5 cartucce di cui una esplosa accertando, altresì, che lo scooter cu cui viaggiavano era provento di furto, denunciato lo scorso 9 settembre.

Per tali motivi, i due sono stati denunciati dal personale operante ed affidati ai familiari; lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.