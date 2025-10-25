PUBBLICITÀ
HomeCronacaArmati di pistola in sella allo scooter rubato nel cuore di Napoli,...
CronacaCronaca locale

Armati di pistola in sella allo scooter rubato nel cuore di Napoli, denunciati due giovanissimi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Giravano con una pistola in sella allo scooter rubato nel cuore di Napoli, denunciati due giovanissimi
Giravano con una pistola in sella allo scooter rubato nel cuore di Napoli, denunciati due giovanissimi
PUBBLICITÀ

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.

Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 14enne napoletano per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione ed un 15enne napoletano per concorso in ricettazione. Entrambi con precedenti di polizia.

PUBBLICITÀ

Giravano con una pistola in sella allo scooter rubato nel cuore di Napoli, denunciati due giovanissimi

In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Costantinopoli, hanno notato 2 giovani a bordo di uno scooter che, alla vista degli agenti, hanno tentato di eludere il controllo ma sono stati tempestivamente raggiunti e bloccati.

I poliziotti hanno sorpreso il conducente dello scooter, in possesso di un revolver replica cal. 380 privo di tappo rosso e rifornito con 5 cartucce di cui una esplosa accertando, altresì, che lo scooter cu cui viaggiavano era provento di furto, denunciato lo scorso 9 settembre.

Per tali motivi, i due sono stati denunciati dal personale operante ed affidati ai familiari; lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati