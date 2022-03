In giro armati e con targa coperta da mascherina, blitz in provincia di Napoli

Li hanno bloccati insospettiti da quella targa coperta da mascherina. E così questa notte Stanotte gli uomini della polizia locale di Pomigliano d’Arco (guidati dal comandante Luigi Maiello) ha fermato due persone alla guida di un motoveicolo Honda sh nero. Uno dei due soggetti era armato con una pistola vera tipo revolver cal 22 e per questo motivo è stato arrestato. L’altro soggetto il conducente veniva denunciato in stato di libertà . La pistola e lo scooter venivano sequestrati. Le operazioni erano coordinate in loco dal funzionario della polizia locale Giacomo Tranchese.