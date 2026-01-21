PUBBLICITÀ
Armi e droga nascosti in auto, denunciati due giovani ad Ottaviano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli – anche alla luce delle indicazioni fornite di recente dal Prefetto di Napoli, S.E. Michele Di Bari, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio nel Comune di Ottaviano.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Ottaviano e del Gruppo Pronto Impiego Napoli, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno fermato 82 persone e ispezionato 78 veicoli. Nel corso di un intervento, i militari hanno intimato l’alt ad un’autovettura, con a bordo due giovani, di cui un minorenne. Nel corso delle attività di controllo, i due soggetti sono stati trovati in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso, un bastone metallico, nonché di diverse dosi di sostanza stupefacente.

I militari hanno sottoposto così a sequestro quanto rinvenuto e l’autovettura in quanto priva di copertura assicurativa, nonché deferito i due soggetti per possesso di sostanza stupefacente e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

I provvedimenti in rassegna sono misure eseguite in fase di indagini, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

