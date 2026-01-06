Arsenale di “armi fantasma” scoperte nel Napoletano, erano nascoste in uno zaino

PUBBLICITÀ

C’è un mercato parallelo delle ‘armi fantasma’. Pistole, perfettamente funzionanti, non catalogate ma create da mani esperte. I Carabinieri hanno trovato un arsenale in uno zaino scoperto all’interno di un terreno di via Nocerelle, nel comune di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. In sostanza, qualcuno le ha comprate a salve e poi le ha modificate facendole diventare armi pronte all’uso.

Nella borsa i carabinieri hanno trovato 5 pistole, tutte senza matricola – non ne hanno mai avuta una – e modificate. Armi, dunque, che ufficialmente non esistono ma che sono perfettamente funzionanti. Recuperabili facilmente sul web da chiunque e modificate da mani sicuramente esperte del settore. Oltre alle armi anche munizioni. Sono 8 i caricatori e ben 273 i proiettili sequestrati di diverso calibro, anche da guerra. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

