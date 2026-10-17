Assalto agli stand della “Neapolis Marathon”, tagliano i tendoni e rubano bevande e materiali

PUBBLICITÀ

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli – allertati dal 112 – sono intervenuti in Piazza del Plebiscito per la segnalazione di un istituto di vigilanza preposto alla sorveglianza degli stand e della struttura “Neapolis Marathon”. Poco prima alcuni giovanissimi erano entrati dal retro di due stand tagliando verosimilmente con un coltellino i tendoni.

I ragazzini hanno rubato alcune bevande e qualche materiale forniti dai diversi sponsor della manifestazione per poi fuggire. I Carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

PUBBLICITÀ

Indagini in corso.

LEGGI ANCHE – Cardito, furto nella banca BPER: i ladri portano via cassetto blindato

Furto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre scorso ai danni della filiale della BPER Banca in piazza Santa Croce, al civico 71. Erano circa le 4.30 quando i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caivano sono intervenuti nella sede dell’istituto di credito, dopo l’intrusione di alcuni ignoti.

Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero danneggiato la porta d’emergenza in vetro, riuscendo così a entrare nei locali della banca.

Una volta all’interno, avrebbero portato via un cassetto blindato custodito nelle casseforti presenti nell’istituto. Al momento non è stato possibile stabilire cosa contenesse e, di conseguenza, quale sia l’eventuale valore del bottino.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del furto e individuare i responsabili.