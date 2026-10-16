Cardito, furto nella banca BPER: i ladri portano via cassetto blindato

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Furto nella notte ai danni della filiale della BPER Banca in piazza Santa Croce, al civico 71. Erano circa le 4.30 quando i Carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Caivano sono intervenuti nella sede dell’istituto di credito, dopo l’intrusione di alcuni ignoti.

Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero danneggiato la porta d’emergenza in vetro, riuscendo così a entrare nei locali della banca.

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Una volta all’interno, avrebbero portato via un cassetto blindato custodito nelle casseforti presenti nell’istituto. Al momento non è stato possibile stabilire cosa contenesse e, di conseguenza, quale sia l’eventuale valore del bottino.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del furto e individuare i responsabili.