Assediato in casa il Consigliere Candido Lampione perchè accusato dai concittadini di non parlare più

Egreggio Signor Direttore. mi meraviglio di voi che vi siete creduto a l’asino che vola perché io vi dico che a mé non mi è piaciuto quello che anche voi vi siete permesso di scrivere su Fesbùc in base a quello che mi à detto Sabbadino che però io per il vostro bene non me la sento di crederlo fino infondo perché come si dice aveva appena mangiato e vippeto. Lui però mi à giurato che era vero e per questo à alzato le mani per farmi vedere che da dietro non mi faceva le corne. mò però ditemi voi io con chi me la dovessi prendere che di questo sè arignuto nu paese accusandomi come uno di quelle che si buttano a mare quando la barca si stà per affondare che io per rispetto dei bambini non vi dico come si chiamano. E non vi dico tutto quello che mi ànno fatto passare che per tre giorni non sono potuto uscire di casa per via di una cinguandina di certa gente che si era accambata davanti al mio giardino che io vi giuro di non averli mai visti durante le mie campagne elettorali e che gridavano dicendo quello che avevano scritto sopra ai cartelloni colla pittura rossa. Esci fuori che tu ci devi spiegare perché non parli più.

La cosa si è poi risolta quando alla fine mi sono deciso di chiamare ai Viggili Urbani che però mi ànno fatto sapere che per qualsiasi intervento urgente mi sarebbe dovuto prenotare con due o tre giorni di andicipo. A questo punto mi sono detto Candidù fatt curagg ca nù pò mai venì chiù nera rà mezzanott. e quindi mi sono affacciato al balcone del primo piano mendre stava per finire di schiovere e ò parlato alla folla che appena mi à visto si è subbito stata zitta. poi ò capito che mia moglie per sbaglio invece di darmi un ombrello mi aveva passato il fucile da caccia. Io allora però ò aperto una trattativa con quelli che mi sembravano Razzullo e Sarchiapone e a dire la verità ci siamo subbito capiti perché loro volevano semplicemente che mi faccio sentire un altra volta in Conziglio comunale come quando loro ci venivano per sentirmi parlare. Da parte mia ci ò promesso che non mancherò e loro se ne sono andati dopo che mio figlio Giruzzo era sceso per darci a ognuno un bichiere di vino e due o tre taralli zogna e pepe.

Egreggio Signor Direttore mi dispiace ma questo fatto che io non parlo più lo avete scritto anche voi sopra a Fesbùc. e il fatto che me là detto Sabbadino non significa che non è vero per cui le vostre cinque cascette di mele annurche vele potete venire a prendere che a mè non mi bastano per farvi scusare tantoppiu che non sò quande volte ve lò già detto che a mè non mi piaciono.

Dungue io penzo che voi adesso avete il dovere di farmi pubblicare sul vostro giornale la cosa come la vedo io che se permettete sarebbe la mia opinione di un onesto cittadino aldilà del fatto che a scanzo di equivochi sono pure un Conzigliere comunale perché voi di questo mi avete pubblicamente accusato. e anzi vi dico pure una cosa che non ci ò voluto credere anche se non me là detta Sabbadino e cioè che in mezzo a quella gente davanti a casa mia ci stavano due di loro mascherati da Razzullo e Sarchiapone e che uno siete voi. Vi prego però di non credermi per quello che vi stò dicendo perché non ò le prove.

Basta! In ogni caso io ò il dovere di difendere la mia reputazzione dopo più di quarandanni che ò speso a servizio della città di Giugliano da quando era un paese fino a mò che non ò capito che cosa è divendato che io vado avanti senza farmi tirare la giacca da quelli che si sono fermati a riposarsi sopra al puitiello.

Egreggio Signor Direttore. io non sono uscito fuori quando quelli mi chiammavano per farmi uscire e lo dico semplicemente soltanto perché pioveva e si erano arrubbato i due ombrelli che stavano appesi a una pianta. ma non è vero che io non parlo più. è solo che io mi domando e dico Ma a chi lo dico? Voi lo sapete come stanno le cose se io qualche volta non ci vado più in Conziglio comunale a parte il fatto che da più di un anno io la maggior parte mi sono trasferito a Roccaraso quando mia cuggina non ci sta. Inzomma voi lo sapete che io sono il solo e unico Conzigliere del gruppo misto perché in campagna elettorale non mi ero schierato nè di quà e nè di là per cui nessuno à sentito poi il bisogno politico di avermi dalla sua parte tantoppiu che per il fatto del Covid io ò capito che era meglio a mandenere le distanze. E adesso che vi debbo dire? da quello che si sente a me mi pare che a nuttata nun è passata ancora.

È vero poi Egregio Signor Direttore che io non parlo più ma è perché in questo paese io non partecipo a quasi niente più per il fatto che non ci sono le occasioni per farmi vedere inzieme agli altri. e il motivo voi lo sapete bene che non si possono fare più le commedie perché non c’è più il teatro della Biblioteca dove si facevano anche i concerti e io ero sempre presente come Conzigliere della terza commissione quando si parlava della cultura e mi invidavano a parlare nelle riunioni delle associazioni che una volta io mi ricordo che si facette anche un convegno culturale sulla libbertà di non dire niente se questo ci poteva aiutare a non creare altri probblemi. Inzomma io prima di alzarmi a dire qualcosa in Conziglio comunale mi confrondavo con i miei concittadini in tutte queste attività culturali che così mi facevano capire quali erano veramente i problemi di Giugliano. Ma mò ve lò detto Egregio Signor Direttore che la cosa più migliore è di condinuare a mandenere le distanze per evitare di prendersi il Covid anche se però io singeramente ne volessi fare a meno perché ò fatto tutte le vaccinazioni. e penzo che se le sono fatte anche gli altri. per cui io vi dico Speriamo bene che primma o poi adda passà a nuttata. Concioddicendo io vi assicuro che per il fatto che anche voi mi avete accusato che non parlo più io non me la sono presa a male in quando può sempre capitare che uno come voi parla senza sapere quello che dice. e così io vi saluto sempre come il vostro concittadino e fedele Conzigliere comunale che poi se mi votate o nò sarebbe come addire che una noce rint ò sacc nù fà rummore.

Candido Lampione.