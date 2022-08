Assegno unico, arriva l’aumento a causa dell’inflazione: il bonus salirà a 190 euro

Effetto inflazione anche sull’assegno unico e universale per i figli (Auu). Da prossimo anno l’importo base mensile aumenterà dagli attuali 175 a quasi 190 euro, e saliranno anche le soglie di Isee (indicatore di situazione economica equivalenti) in base alle quali l’assegno viene riconosciuto alle famiglie. Al di là dell’impatto sul bilancio dello Stato, cosa cambierà per le famiglie beneficiarie? Intanto va ricordato che l’Auu viene erogato dall’Inps a partire dal mese di marzo fino al febbraio dell’anno successivo: quindi a partire dal prossimo gennaio la legge richiede a tutti di fare domanda all’istituto guidato da Pasquale Tridico – che però potrebbe non esigerla da chi già l’ha presentata – per percepire l’assegno (rivalutato) a partire dal marzo 2023. Con un’inflazione media che quest’anno toccherà presumibilmente l’8 per cento (la più recente stima della Banca d’Italia la colloca al 7,8%) l’importo base di 175 euro al mese per figlio, riconosciuto a chi ha un Isee fino a 15 mila euro, salirebbe a 189; e la stessa soglia dell’indicatore sarebbe portata a 16.200 euro. Allo stesso modo verrebbe rivista tutta la tabella degli importi decrescenti, fino ad arrivare ad un valore minimo di 54 euro (anziché 50) riconosciuto al di sopra dei 43.200 euro di Isee (non più 40 mila) o comunque a chi l’indicatore non lo presenta. Si può notare che l’adeguamento annuale di entrambi i parametri è stabilito esplicitamente dalla legge, anche se l’Isee dipende per circa un quinto non dal valore dei redditi ma da quello dei patrimoni.