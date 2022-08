Assegno unico, le date dei pagamenti nel mese di agosto

L’assegno unico per le famiglie viene pagato dal 10 agosto in poi qualora la domanda sia stata inviata nei mesi di gennaio e febbraio, stessa data per coloro che non percepiscono il reddito di cittadinanza. Dal 13 agosto o tra il 28 e il 29 agosto per gli arretrati dell’assegno unico su Rdc. Tra il 28 e il 29 agosto assegno unico su Rdc riferito al luglio 2022. Invece se l’istanza è stata presentata dopo il primo marzo 2022 la liquidazione dovrebbe avvenire alla fine del mese successivo alla presentazione della domanda.

Il calcolo dell’assegno unico

175 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro a scendere progressivamente.

50 euro mensili per famiglie con ISEE superiore a 40mila euro

Per ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni di età è previsto un importo:

85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro a

25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 40mila euro

Per ogni figlio oltre il secondo è inoltre prevista una maggiorazione

85 euro con ISEE pari o inferiore a 15mila euro a

15 euro con ISEE superiore a 40mila euro.

Reddito di cittadinanza di agosto, la ricarica della carta arriva in anticipo ma non per tutti

Per questo motivo, in vista delle vacanze di agosto, numerosi titolari del reddito di cittadinanza potrebbero ricevere il pagamento relativo al RdC in anticipo per il mese di agosto. Ma è chiaro che la possibilità di ottenere l’erogazione della misura legata al reddito di cittadinanza in anticipo potrà essere concessa esclusivamente nei confronti di alcune categorie di persone.

A questo proposito, restano confermate le due date differenti che saranno rispettate da parte dell’Istituto INPS per quanto concerne gli accrediti automatici del reddito di cittadinanza.

In questo senso, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire tutte le novità sui pagamenti legati al reddito di cittadinanza previsti per il mese di agosto, ponendo particolare attenzione alle due date ufficiali che sono state fissate dal calendario dei pagamenti per il RdC per le mensilità di agosto.