Assolto consulente assicurativo di Giugliano, era accusato di esercizio abusivo della professione

Aveva patrocinato innanzi al giudice di pace di Afragola, perché nominato consulente tecnico di ufficio, in un procedimento volto all’indennizzo dei danni riportati a seguito di un incidente stradale. Maurizio G., 42enne professionista giuglianese, era stato denunciato dalla Genertel assicurazioni per il reato dj esercizio abusivo della professione. Il giudice del Tribunale di Napoli Nord Dott. Agostino Nigro, a seguito di un lungo processo dibattimentale, accogliendo l’arringa dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, lo ha assolto con formula piena per non aver commesso il fatto.

Sosteneva l’accusa rappresentata dal Pubblico Ministero, Dottoressa Paola Da Forno, che non potesse esercitare la sua professione innanzi al Giudice di pace come consulente tecnico di ufficio in quanto iscritto al ruolo degli esperti meccanici della camera di commercio, e non nel ruolo dei periti assicurativi della Consap.

Il tutto era partito da un esposto del perito assicurativo della Genertel assicurazioni, il quale aveva segnalato al giudice di pace di Afragola Dott. Angelo Sorrentino che l’uomo non era iscritto nel ruolo dei periti assicurativi, sostenendo, pertanto, che lo stesso stesse commettendo un reato. Pertanto si rifiutava finanche di partecipare alle operazioni peritali nel giudizio civile, che peraltro aveva visto come soccombente proprio la Genertel assicurazioni, che si è vista costretta a risarcire il danno patito dall’automobilista.

Il consulente, on l’assistenza del proprio difensore di fiducia, citerà in giudizio coloro che lo hanno ingiustamente accusato per i danni di immagine e patrimoniali subiti dalla segnalazione prima e dalla denuncia querela poi depositata dalla società assicurativa.