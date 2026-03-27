Assurdo in Penisola Sorrentina, copre le targhe con il volantino del market per passare in ZTL

PUBBLICITÀ

Un espediente tanto semplice quanto rischioso per aggirare i controlli nelle strade della Penisola Sorrentina. Protagonista una donna di 47 anni del posto, che aveva pensato di coprire le targhe della propria Fiat 500 con volantini pubblicitari di supermercati, nel tentativo di eludere i varchi Ztl e le telecamere.

Il trucco, però, non è sfuggito ai carabinieri, impegnati in controlli sul territorio tra le strade di Meta. I militari hanno notato l’utilitaria bianca mentre viaggiava in direzione di Vico Equense, insospettiti proprio da un’anomalia nelle targhe.

PUBBLICITÀ

Fermata in via del Mulino, la conducente è scesa dall’auto visibilmente in difficoltà, tentando di fornire spiegazioni. I carabinieri hanno subito verificato la situazione, accertando che le targhe erano state coperte con i volantini per impedirne la lettura.

Gli ulteriori controlli hanno aggravato la posizione della 47enne: il veicolo risultava privo di assicurazione, senza revisione e sprovvisto della carta di circolazione. L’auto è stata quindi sottoposta a sequestro, mentre per la donna è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria competente.