Assurdo nel Napoletano, lavoratori in nero nel cantiere pubblico vicino la caserma dei carabinieri

Cantiere illegale impegnato nella costruzione di un istituto nautico nel Vesuviano. A Torre del Greco, Napoli due lavoratori su sei risulatavano “in nero” nell’azienda che aveva avviato i lavori nell’ex Pretura. Nessuno avrebbe mai pensato di trovare irregolarità in un cantiere con tanti enti pubblici impiegati, e invece scatta la denuncia.

Cantiere illegale a ridosso della caserma

Nell’ex Pretura a Torre del Greco sono in corso gli interventi di adeguamento in vista del trasferimento dell’istituto Nautico, la cui attuale sede deve tornare all’Asl Napoli 3 Sud. Qui, grazie ad un’intesa siglata tra Comune e Città Metropolitana sulla tutela del lavoro di Napoli, si stavano adoperando dei servizi sulle attività edili in corso nella città vesuviana. Proprio in un cantiere adiacente alla caserma, impegnato nella realizzazione della scuola, i militari hanno scoperto diverse irregolarità. La triste realtà era che nel cantiere due lavoratori su sei lavoravano a nero, senza quindi un contratto di lavoro regolare. Ma questa era solo uno dei numerosi atti illeciti adoperati. Non avevano nessuno scrupolo nel mettere in piedi dei lavori di costruzioni assolutamente abusivi e potenzialmente dannosi per la comunità, per giunta vicino a una caserma dei carabinieri.

I provvedimenti dei militari

I militari dell’Arma della locale stazione, impegnati insieme ai colleghi del nucleo operativo del gruppo tutela del lavoro di Napoli in un servizio sulle attività edili in corso nella città vesuviana, si sono imbattuti in irregolarità che al termine dell’ispezione hanno prodotto un totale di nove sanzioni, per complessivi 27mila euro. L’amministratore, inoltre, unico della ditta che ha ricevuto l’appalto è stato denunciato anche per non aver avviato i lavoratori alle prescritte visite mediche e alla necessaria formazione.

Hanno, quindi, preso necessariamente la decisione di sospendere momentaneamente i lavori in corso in attesa della regolarizzazione dei dipendenti, necessaria per poter procedere ulteriormente con i lavori.