PUBBLICITÀ

Sono ore frenetiche per il mercato del Napoli, che si aspetta di chiudere il colpaccio De Bruyne. Proprio ieri, il centrocampista ha giocato l’ultima partita dei suoi impegni con la Nazionale belga, realizzando anche un gol nella rocambolesca vittoria per 4-3 contro il Galles.

Liberatosi dalla Nazionale, da ora in poi ogni giornata potrebbe essere quella buona per mettere nero su bianco al suo accordo con il Napoli. L’ottimismo è assoluto, come confermato dal presidente De Laurentiis, ma finché non c’è la firma è lecito avere un minimo di preoccupazione.

PUBBLICITÀ

Attesa per De Bruyne al Napoli, l’affare si farà ma restano da sistemare i diritti d’immagine

Le ultime notizie parlano di un lavoro costante di tutte le parti in causa. Ieri sera Gianluca Di Marzio descriveva uno scambio di contatti continui fra i legali di club e calciatore per risolvere tutti i cavilli burocratici rimasti. Anche l’edizione odierna de “Il Mattino” conferma questo scenario, menzionando però anche una leggera “ansia” in merito alla risoluzione di tutti i dettagli.

Così si esprime il quotidiano sul tema, menzionando ancora qualche intoppo sui diritti d’immagine: “C’è un po’ di ansia per De Bruyne: non c’è alcuna fretta perché il calciatore si svincola il 30 giugno quindi in qualsiasi momento può fare le visite, anche senza un permesso. Problemi? Qualcosa c’è, altrimenti sarebbe già arrivato l’annuncio. De Bruyne è un’azienda che fattura solo con sponsorizzazioni circa 30 milioni di euro a stagione. L’accordo per i diritti d’immagine – che il Napoli vuole al 100 per 100 e che solo in pochi casi ha ridotto al 50 per 100 – non è di rapidissima soluzione. Soprattutto per quanto riguarda gli sponsor tecnici. Si tratta intensamente, ma la volontà di De Bruyne è quella di venire al Napoli. D’altronde De Laurentiis non si sarebbe mai esposto così tanto se non ne avesse avuto la certezza”.

Il clima di fiducia non cambia e l’affare resta assolutamente in discesa, ma un’operazione così complessa richiede sicuramente ancora un altro po’ di tempo. Ogni giornata potrebbe essere quella buona, comunque, per risolvere ogni dettaglio e autorizzare così la partenza del giocatore pr l’Italia. Tutte le parti in causa sono al lavoro per ottimizzare l’operazione nel minor tempo possibile.

Intanto Marianucci arriva a Villa Stuart per le visite mediche

Se per De Bruyne ci sarà verosimilmente da attendere ancora un po’, si è di fatto concluso il primo acquisto di questa sessione di mercato del Napoli. E’ infatti appena arrivato a Villa Stuart Luca Marianucci, il difensore in arrivo dall’Empoli è pronto per sostenere le visite mediche e si è già concesso molte foto con quelli che saranno i suoi nuovi tifosi.

Arrivato per 9 milioni più 1 di bonus, una volta concluse le visite mediche il forte difensore viaggerà alla volta di Castel Volturno per firmare il contratto quinquennale che lo legherà al club partenopeo. Guadagnerà circa 1 milione di euro annui più bonus.

“Non vedo l’ora di lavorare con Conte e di conoscere i miei nuovi compagni di squadra. Sono in vacanza, ma la testa è già proiettata alla nuova avventura che sto per cominciare. Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Serie A e ringrazierò per sempre l’Empoli per aver permesso di realizzare questa cosa. Voglio giocare ad alti livelli, fosse per me inizierei il ritiro già domani”, le parole di Marianucci nel corso dell’intervista rilasciata a NicolòSchira.com.

PUBBLICITÀ