Auchan venduta alla Conad, a rischio posti anche a Napoli e Giugliano: scatta lo sciopero

La crisi della rete italiana dei supermercati Auchan, acquisita da Conad nelle scorse settimane, preoccupa la Filcams Cgil. Nel fine settimana è stata la Segreteria Filcams Nazionale Alessio Di Labio che partecipa alla trattativa nazionale, a lanciare l’allarme. Secondo il sindacato, il passaggio dei punti vendita Auchan in Italia a Conad “ad oggi dà garanzie su un terzo dei negozi – dice – cioè 5.700 dei circa 18.000 dipendenti. Mette inoltre a rischio l’indotto, calcolabile in un terzo dei 18.000 dipendenti diretti”.

La Filcams parla di “trattativa bloccata dopo che Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs non hanno firmato le proposte di Conad e hanno chiesto un intervento del Mise”.

Le Segreterie Nazionali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS invitano le strutture territoriali a rispettare i seguenti obiettivi per il presidio sotto al Ministero dello Sviluppo Economico previsto in occasione dell’incontro e dello sciopero previsto per il giorno 30 ottobre 2019.

• Abruzzo 50

• Campania 50

• Lazio 150

• Lombardia 100

• Marche 50

• Piemonte 50

• Puglia 50

• Sicilia 50

• Veneto 50

“Tali limiti sono necessari a rispettare quelli indicati dalla Questura di Roma. Le regioni non indicate nel prospetto individuino unitariamente la partecipazione al presidio e ne diano comunicazione alle Segreterie Nazionali. Invitiamo comunque tutte le strutture territoriali e regionali ad organizzare iniziative unitarie sul territorio”