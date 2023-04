Auto contromano, grave incidente avvenuto nel sottopassaggio del Centro Direzionale

Grave incidente avvenuto nel sottopassaggio del Centro Direzionale. Due auto hanno impattato, una di queste andava contromano. A denunciare l’episodio il consigliere regionale Emilio Borrelli. I fatti sono avvenuti ieri, un’auto in via Aulisio ha impattato violentemente contro una vettura proveniente dalla direzione opposta. A scontrarsi sono state Toyota gialla e di una Mini Cooper all’altezza della filiale bancaria del Monte Paschi di Siena.

Uno dei due veicoli, secondo una prima ricostruzione, procedeva a velocità in direzione di via Aulisio e si è scontrata contro un veicolo che stava effettuando una manovra di uscita dal parcheggio. L’impatto è stato violentissimo e ha determinato la carambola della prima macchina. Sul posto sono intervenuti 118 e Polizia Municipale per i rilievi del caso. Per fortuna ci sono solo feriti lievi.