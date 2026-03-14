Auto precipita in un dirupo in Cilento, morta giovane coppia: chi erano Michele e Maria

Due giovani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Via del Mare, nel territorio di Montecorice. Le vittime sono Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni, entrambi residenti a Capaccio Paestum. I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un furgone Citroën. A seguito dell’impatto, l’auto ha sfondato il guardrail di protezione ed è precipitata in un dirupo per circa 200 metri, terminando la sua corsa sugli scogli, a ridosso del mare.

I corpi dei due giovani, purtroppo già privi di vita, sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e recuperati soltanto dopo ore di ricerche tra gli scogli da parte dei soccorritori. Ferito in modo lieve il conducente del furgone, un uomo del posto, soccorso dal personale del 118 e sottoposto agli accertamenti di rito: gli esami alcolemici e tossicologici hanno dato esito negativo. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i familiari delle vittime, distrutti dal dolore. I due stavano raggiungendo Agnone Cilento, paese d’origine della madre del 29enne. Il fratello di Michele ha preso parte alle ricerche in mare utilizzando un’imbarcazione da pesca.

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Le operazioni di recupero sono proseguite fino all’alba con l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e i sommozzatori, insieme alla capitaneria di porto di Agropoli. Presenti anche i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Agropoli, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Michele Pirozzi lavorava come autista in un’azienda di Capaccio Paestum specializzata nel trasporto di balle di fieno per gli allevamenti della zona. La compagna, invece, aveva lavorato fino a poche settimane fa in un noto bar della Città dei Templi.