Auto inghiottita da una voragine a Fuorigrotta, famiglia salvata dai vigili del fuoco

Paura a Fuorigrotta, dove ieri sera un’auto è stata inghiottita per metà da una voragine che improvvisamente si è aperta. Nella vettura c’era bambino insieme ad i suoi genitori: i tre hanno ricevuti i soccorsi dai vigili del fuoco, che inoltre li hanno trasportati in ospedale. Per fortuna le loro ferite non erano troppo gravi.

I fatti sono avvenuti nella tarda serata di ieri nei pressi di via Leopardi, all’interno del complesso di edilizia popolare del Rione Lauro. Improvvisamente la Fiat Panda che stava transitando è rimasto incastrata in verticale nella voragine. Per estrarre la famiglia dalla vettura si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

L’auto è ancora incastrata, invece, nell’asfalto. Il cedimento, probabilmente, è dovuto ad una infiltrazione di acqua nel sottosuolo.