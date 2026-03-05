Autovelox sospesi tra Napoli e provincia: stop ai controlli automatici della velocità

PUBBLICITÀ

Stop agli autovelox nell’area metropolitana di Napoli. Con un provvedimento della Prefettura, sono stati sospesi i decreti che autorizzavano l’installazione e l’utilizzo dei dispositivi automatici di rilevazione della velocità su numerose strade della città e della provincia.

La decisione è stata assunta dal prefetto Michele di Bari, che ha disposto la sospensione dei decreti emanati tra il 2018 e il 2023 e, di conseguenza, lo spegnimento dei dispositivi non omologati.

PUBBLICITÀ

Nel documento prefettizio si legge che il provvedimento è stato adottato «in attesa dell’adozione dei decreti attuativi al D.M. 11 aprile 2024», necessari per garantire un’applicazione uniforme della normativa e assicurare trasparenza e legalità nell’azione amministrativa.

Nel dettaglio, sono stati sospesi i decreti prefettizi che avevano individuato i tratti stradali dell’area metropolitana di Napoli dove era consentito l’utilizzo dei dispositivi di rilevazione automatica della velocità senza contestazione immediata.

La conferma arriva anche dal sindaco di Piano di Sorrento, che ha spiegato come una recente nota della Prefettura abbia chiarito che, fino a nuove indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non sarà possibile utilizzare gli autovelox interessati dal provvedimento.

Lo stop è quindi temporaneo e resterà in vigore fino a quando non saranno emanate le nuove disposizioni ministeriali che stabiliranno criteri chiari e uniformi per l’installazione e l’utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità.