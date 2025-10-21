Azzurri sotto nel primo tempo: decisivo l’autogol di Buongiorno

PSV-Napoli inizia con ritmi altalenanti. La prima occasione del Napoli capita sui piedi di Kevin De Bruyne che dopo una palla illuminante in profondità di Gilmour supera il portiere ma non riesce ad insaccare la palla in rete. Successivamente blackout degli azzurri che subiscono una doppia occasione da goal; deve intervenire Milinkovis Savic con un miracolo.
Arriviamo al trentesimo dove arriva il gol degli uomini di Conte con un cross teso e preciso di Spinazzola per la testa del solito Scott McTominay che trova il suo primo gol europeo di questa stagione. Gioia che però fura poco per gli azzurri che dopo 5 minuti subiscono il gol del pareggio. Cross in mezzo dell’ex Inter Perisic che trova una deviazione fortuita di testa nella propria porta da parte di Buongiorno che porta il risultato sull’1-1.
Un PSV galvanizzato dopo un’azione offensiva del Napoli, con rigore dubbio annesso per gli azzurri, che parte in contropiede e trova il vantaggio con Saibari.
Gli azzurri nei minuti successivi non trovano più spazio, sbagliando spesso giocate di tecnica base dovute al nervosismo e alla fretta di arrivare in area di rigore olandese.
Si conclude quindi un primo tempo che vede il PSV in vantaggio sui campioni d’Italia, autori fin qui di una prestazione non propriamente da tale. Come detto nell’intervista pre partita, Conte è subito pronto a fare cambi e stravolgere gli undici titolari.
Polemiche azzurre sull’arbitraggio: rigore dubbio e giallo eccessivo per Spinazzola
Oltre il risultato negativo, la partita ha preso una piega diversa anche a causa di alcune decisioni arbitrali. Sul gol del PSV c’è un contatto in area di rigore su Lucca dopo un intervento imprudente di Schouten a due gambe; ritenuto però legale da parte dell’arbitro Siebert. Successivamente caccia dal taschino un cartellino giallo per l’autore dell’assist Spinazzola dopo un fallo normale da parte del terzino italiano.