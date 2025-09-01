PUBBLICITÀ
HomeCulturaBaia Domizia come Maracaibo, arrivano i concerti di Jerry Calà e Umberto...
CulturaMusica

Baia Domizia come Maracaibo, arrivano i concerti di Jerry Calà e Umberto Smaila

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Baia Domizia come Maracaibo, arrivano i concerti di Jerry Calà e Umberto Smaila
Baia Domizia come Maracaibo, arrivano i concerti di Jerry Calà e Umberto Smaila
PUBBLICITÀ
Il sindaco di Cellole, Guido Leone, ha annunciato i concerti di Jerry Calà e Umberto Smaila. “Due icone del cinema e della musica italiana per un finale d’estate da sogno. Dopo una vita trascorsa alla Capannina di Forte dei Marmi, hanno scelto di far vibrare Baia Domizia con i loro show unici. Una vera bomba di fine stagione! Preparatevi a cantare, ballare e divertirvi come mai prima. 5 Settembre – Jerry Calà
6 Settembre – Umbertone Smaila. INGRESSO GRATUITO ALL’ARENA VILLAGE! Credetemi sono emozionato nel fare questo annuncio…
In questi anni abbiamo lavorato senza sosta nel cercare di alzare il livello della nostra Baia Domizia, ispirandoci sempre alle più grandi mete d’Italia e d’Europa.
Sognavamo una Baia piena di cantanti e di attori, in stile Forte dei Marmi, ed oggi per concludere questa ultima nostra estate insieme, ho chiesto a questi due Big di venire a mettere la ciliegina su questo nostro progetto di rilancio. Preparatevi gente, il 5 e 6 Settembre nella nostra Baia Domizia, arrivano JERRY CALÀ E UMBERTO SMAILA. Mi batte forte il cuore“, l’annuncio del sindaco Leone è arrivato ieri sera.
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati