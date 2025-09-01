Baia Domizia come Maracaibo, arrivano i concerti di Jerry Calà e Umberto Smaila

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Cellole, Guido Leone, ha annunciato i concerti di Jerry Calà e Umberto Smaila. “Due icone del cinema e della musica italiana per un finale d’estate da sogno. Dopo una vita trascorsa alla Capannina di Forte dei Marmi, hanno scelto di far vibrare Baia Domizia con i loro show unici. Una vera bomba di fine stagione! Preparatevi a cantare, ballare e divertirvi come mai prima. 5 Settembre – Jerry Calà

6 Settembre – Umbertone Smaila. INGRESSO GRATUITO ALL’ARENA VILLAGE! Credetemi sono emozionato nel fare questo annuncio…“

“In questi anni abbiamo lavorato senza sosta nel cercare di alzare il livello della nostra Baia Domizia, ispirandoci sempre alle più grandi mete d’Italia e d’Europa.

Sognavamo una Baia piena di cantanti e di attori, in stile Forte dei Marmi, ed oggi per concludere questa ultima nostra estate insieme, ho chiesto a questi due Big di venire a mettere la ciliegina su questo nostro progetto di rilancio. Preparatevi gente, il 5 e 6 Settembre nella nostra Baia Domizia, arrivano JERRY CALÀ E UMBERTO SMAILA. Mi batte forte il cuore“, l’annuncio del sindaco Leone è arrivato ieri sera.