Rubava i soldi del bancomat con la tecnica dello sputo, arrestata ragazza di 18 anni

Con la tecnica dello sputo, a quella che si può definire del lama, hanno prelevato soldi dal bancomat. Per questo motivo una 18enne è finita in manette nella zona di Trieste, dove avrebbe agito in diverse occasioni. E, solitamente, agiva insieme ad un gruppo prendendo di mira sempre le persone più anziane.

In manette è finita una ragazza di 18 anni, che secondo i carabinieri apparteneva proprio ad un gruppo di malviventi. La giovane p stata individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza del bancomat, che hanno ripreso i loro volti. La 18enne, di origini rumene, è stata rintracciata dai militari dell’Arma, risultando anche incinta. Adesso è trattenuta in un Istituto di pena per minori. Su di lei pendeva già un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale dei minori.

Ancora da individuare invece gli altri componenti della banda. Il modus operandi del gruppo – scrive Fanpage – consiste nel fingersi clienti in attesa e, dopo che la vittima inserisce il pin, iniziare a sputare sullo schermo del dispositivo. A quel punto, intimoriti, gli anziani si ritiravano e la giovane 18enne arrivava per afferrare il denaro e scappare.