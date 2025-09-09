Banda scatenata nella notte, 3 furti: colpiti due pub e una pizzeria tra Napoli e Casoria

PUBBLICITÀ

Ben tre colpi sono stati messi a segno nella notte tra Napoli e Casoria. La banda, letteralmente scatenata, ha colpito due pub, il “Civico 84” di via Stadera e il “RosLab” di via Michelangelo, e la pizzeria “Diametro 3.0” a Casoria.

Tutti e tre i colpi sono avvenuti con la stessa tecnica, ossia quella del furto con scasso. I ladri, dopo aver forzato le saracinesche con un piede di porco, si sono introdotti all’interno dei locali portando via la cassa automatica e alcuni arredi. Il denaro portato via dovrebbe costituire una somma piuttosto esigua: più esosi, invece, i danni subiti dai tre locali provocati dal passaggio dei malviventi.

Antonio Tancredi, pizzaiolo e titolare della pizzeria “Diametro 3.0”, ha condiviso due video attraverso il proprio profilo TikTok in cui denuncia il gesto subito mostrando la refurtiva portata via dai malviventi, e i danni subiti dal locale.

Questo, invece, lo sfogo di Vincenzo, uno dei gestori del pub “Civico 84” di via Stadera: “Ho ricevuto una chiamata verso le 6 di stamattina e mi sono recato subito sul posto. E ho assistito ad uno scenario sconcertante: non tanto per la refurtiva, perché non hanno potuto portare via nulla di rivendibile all’esterno del locale, ma per il gesto in sé e per i danni subiti dalla nostra attività. Siamo veramente senza parole! Sappiamo che lungo il nostro cammino andremo incontro a delle complicanze e che questa è solo una delle tante, ma vorrei interpellare anche le forze dell’ordine: oltre a chiedere ovviamente più controlli, vorrei sottolineare che non hanno risposto a nessuna delle nostre chiamate. Tutto questo è assurdo”. L’attività, come comunicato dagli stessi gestori, resterà chiusa a pranzo a causa del furto subito: riaprirà alle 18:30.