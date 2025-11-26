Beccati a rubare aggrediscono un poliziotto, coppia di ladri nei guai a Napoli

PUBBLICITÀ

Nella giornata dello scorso giovedì, la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina impropria; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione. Lo scorso venerdì, invece, il presunto complice, un 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria in quanto gravemente indiziato dello stesso reato; anche quest’ultimo è stato denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Posillipo, durante i servizi all’uopo preposti, hanno notato in via Annibale Caccavello un’autovettura ferma vicino ad un furgone adibito a mezzo di trasporto di attrezzature edili; subito dopo, gli agenti hanno sorpreso il 40enne, insieme al complice, mentre cercava di occultare del materiale da lavoro all’interno dell’autovettura. I due soggetti, alla vista degli operatori, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, hanno aggredito un poliziotto; in quei frangenti, il 40enne è riuscito a risalire a bordo dell’autovettura dandosi alla fuga in direzione di piazza Vanvitelli, mentre il complice è scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Poco dopo, gli operatori, con l’ausilio di una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno intercettato l’autovettura in via G. A. Campano riuscendo a bloccare, con non poche difficoltà, il 40enne e lo hanno tratto in arresto. All’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, del materiale da lavoro sottratto poco prima oltre ed altro materiale edile di dubbia provenienza.

Ancora, i poliziotti hanno rintracciato anche il 55enne che è stato individuato e bloccato presso una struttura alberghiera a Villaricca ed è stato sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria, convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per il prevenuto la misura della custodia cautelare in carcere.