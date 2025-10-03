Beccato con 6 chili di droga, arrestato il trapper di Casal di Principe Daytona KK

PUBBLICITÀ

Il trapper Daytona KK, nome d’arte di Michele Corvino, 31 anni, originario di Casal di Principe, è stato arrestato a Milano con l’accusa di spaccio di droga.

Mercoledì intorno alle 13, in via Bolzano, zona Turro, gli agenti della VI sezione della polizia – guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi – hanno fermato un’Audi Q2 con due uomini a bordo. Il forte odore di hashish proveniente dall’auto ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di perquisire il veicolo.

Nel bagagliaio sono stati trovati 900 grammi di hashish e una sostanza da taglio gommosa. Le perquisizioni estese all’abitazione e al box di Corvino hanno portato al sequestro di altri 2 chili di hashish, circa 3 chili di marijuana, 8 grammi di cocaina, 200 grammi di sostanza da taglio e oltre 2mila euro in contanti.

Daytona KK, che su Instagram conta più di 54mila follower e di recente ha pubblicato il suo primo album, è stato quindi arrestato.