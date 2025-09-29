PUBBLICITÀ
HomeCronacaBeccato con un coltello al concerto, 15enne fermato a piazza Plebiscito
CronacaCronaca locale

Beccato con un coltello al concerto, 15enne fermato a piazza Plebiscito

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Beccato con un coltello al concerto, 15enne fermato a piazza Plebiscito
Foto del coltello sequestrato
PUBBLICITÀ

Un 15enne si trova a piazza Plebiscito durante il concerto. E’ in compagnia di altri amici quando tra la musica e la folla viene controllato dai carabinieri della compagnia Napoli centro. Nelle sue tasche un coltello a serramanico e la consapevolezza che la serata si è interrotta bruscamente. Il ragazzino è stato denunciato per poi essere affidato ai genitori.

Gli altri controlli a Napoli

I carabinieri hanno continuato i controlli a largo raggio nella movida partenopea tra le strade del centro storico e nell’area dei baretti di Chiaia. Identificate 99 persone e controllati 58 veicoli con 8 mezzi sequestrati. Sono 7 i ragazzi che, trovati con modiche quantità di droga, sono stati segnalati alla Prefettura.

PUBBLICITÀ

Prosegue la lotta ai parcheggiatori abusivi: 5 le persone denunciate recidive nel biennio. Denunciate anche due persone per evasione e un uomo trovato alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati