Beccato per la seconda volta col Reddito di cittadinanza senza averne diritto: denunciato ‘furbetto’

È la seconda volta che viene “pizzicato” con l’assegno del Reddito di cittadinanza che percepiva pur non avendone diritto. Com’è possibile? Eppure è accaduto, nel Beneventano. Lì sono intensi i controlli finalizzati a scovare irregolarità in merito. E, infatti, lì ì carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e della Stazione di Castelfranco in Miscano, al termine di verifiche ed accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura di Benevento un trentunenne già noto alle forze dell’ordine.

Motivo? Indebita percezione del reddito di cittadinanza. L’uomo aveva attestato nella relativa domanda, circostanze non corrispondenti alla realtà avendo omesso di indicare di essere proprietario di un’auto con cilindrata superiore a quella consentita, ricevendo il beneficio, revocato a seguito del controllo, di 500 euro nel febbraio scorso. Si tratta di un secondo episodio. Infatti, l’uomo aveva già realizzato analoga condotta nel 2020 quando il sussidio gli fu revocato a seguito di un controllo dell’Arma. In quella circostanza, oltretutto, non aveva neanche restituito la somma indebitamente percepita pari a circa 2.000 euro. (Fanpage)