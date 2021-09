Macabro ritrovamento a Napoli. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un bed and breakfast di piazza dei Martiri. A riportare la notizia è Napoli Today. Sul posto è giunta la polizia che ha avviato le indagini volte ad accertare le cause del decesso.

Non sono al momento noti ulteriori particolari, né se l’uomo presentasse segni di violenze né le sue generalità.