Falsi biglietti vincenti della Lottomatica, ordinanza annullata dal Riesame per Mirko Del Prete

Il tribunale del Riesame (VIII sezione) ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Mirko Del Prete. Il Riesame ha pienamente accolto le tesi difensive dei suoi legali, gli avvocati Giuseppe Gallo ed Ercole Guadagno, riusciti a smontare totalmente l’impianto accusatorio. Prete era stato arrestato la prima volta lo scorso gennaio insieme a due complici (leggi qui l’articolo). I tre erano stati accusati di aver architettato un geniale marchingegno per spillare soldi a ingenui cittadini: secondo l’accusa vendevano, in cambio di una percentuale tra il 20 e il 30 per cento, biglietti fasulli di vincita Vlt della Lottomatica. I tre rispondevano di ricettazione, truffa e associazione. Dopo il decorso dei termini il gip di Santa Maria Caputa Vetere aveva dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare per tutti e tre. Dopo dieci giorni circa la procura di Napoli aveva chiesto una nuova misura cautelare, misura che veniva emessa dal Gip di Napoli. Fino al nuovo risultato positivo per Del Prete con l’ordinanza annullata nei suoi confronti.