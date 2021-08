Le linee guida sul trasporto inviate dal ministero al Cts prevedono il ritorno del controllore sui mezzi pubblici e a terra. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini in una intervista a Rainews24 sottolineando che quello del controllo è un tema “cruciale”.

In base alle indicazioni, inviate anche alle Regioni che dovranno poi costruire ciascuna il suo piano, il controllore dovrà verificare, a quanto si apprende, non solo il biglietto ma anche la corretta applicazione delle misure anti-Covid, dalla capienza all’80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della mascherina.

Covid, su bus e treni capienza dell’80%. Ipotesi ingressi scaglionati per scuole e aziende

Tornare in presenza negli uffici del pubblico impiego, ampliando l’obbligo del Green pass “perché il Paese ritorna alla normalità quando la fetta di smartworking si riduce”. E’ la proposta del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che all’ANSA propone di estendere l’introduzione del certificato verde per altre categorie lavorative così come è già previsto per il personale scolastico.

Le nuove misure, ha fatto sapere il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini al Corriere della Sera, sono quasi pronte, in attesa delle ultime modifiche e del via libera del Comitato tecnico-scientifico

La capienza sarà dell’80% su bus e treni, sia in zona bianca sia in quella gialla.

Potranno essere previsti orari di ingresso differenziati sia per le scuole sia per le aziende e gli uffici pubblici.

Sarà inoltre possibile introdurre gli scuolabus anche per gli studenti delle superiori.

Sono stati stanziati fondi “per rafforzare la sanificazione, che dovrà essere eseguita anche più volte al giorno”

Per applicare le regole “ci saranno più organizzazione e più controlli, anche perché è da aprile che stiamo dialogando con Regioni e Comuni – cui spetta la programmazione e la gestione del trasporto pubblico locale – in vista di settembre”, ha spiegato Giovannini