Ricoverato un bimbo di 18 mesi all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo calpestato da un cavallo ieri pomeriggio ad Ariano Irpino. Come riporta il sito Ottopagine il piccolo riportava fratture costali e traumi che imponevano il trasporto d’urgenza in eliambulanza. Ricoverato in gravi condizioni di salute.

Bimbo trasportato, inizialmente, al pronto soccorso del Frangipane di Ariano Irpino dopo il colpo di zoccolo di un cavallo. Bimbo soccorso tempestivamente dai sanitari dell’ospedale avellinese, gli stessi rimasti in contatto continuo con la centrale operativa del 118.

RICOVERO DEL BIMBO AL SANTOBONO

L’incidente è avvenuto nelle campagne arianesi ma sulla dinamica precisa indaga la polizia. Intervenuta con una volante nell’elisuperficie di via Maddalena. Il piccolo immediatamente sottoposto a tutte le cure necessarie, intubato e trasferito in elicottero nella più attrezzata struttura sanitaria di Napoli dove attualmente è in prognosi riservata. Sul posto a garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell’elicottero, intervenivano i i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e la polizia municipale.

LA RICOSTRUZIONE

Scalciato e poi ancora calpestato da un cavallo, un bimbo di 18 mesi è in gravi condizioni per le numerose fratture riportate. Il bimbo stava giocando in campagna dove era insieme alla famiglia. Il bambino sarebbe caduto accidentalmente dal cavallo battendo il viso a terra e poi è stato colpito dall’animale impaurito. Avvertiti i soccorsi, sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 e una pattuglia della polizia. Il bimbo ferito immobilizzato e intubato e portato subito all’ospedale avellinese. A causa delle gravi condizioni, i medici decidevano il trasferimento all’ospedale pediatrico di Napoli.