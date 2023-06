Bimbo di due anni spara ed uccide la mamma incinta: colpita da una pistola carica lasciata incustodita in casa 

PUBBLICITÀ

Una fatalità che distrugge un’intera famiglia; Laura Ilg, 31 anni già mamma ed in attesa del secondogenito, è stata uccisa dal figlio di due anni accidentalmente. All’interno dell’abitazione era infatti presente una pistola, il figlio ha colpito la madre per sbaglio uccidendola.

Uccide la mamma “per sbaglio”

Una fatalità, un errore che ha “distrutto” la famiglia Ilg, sconvolta dal dolore per la brutale perdita. L’arma da fuco era presente all’interno dell’abitazione, incustodita e senza sicura è diventata l’arma di un reato accidentale. Ad uccidere la mamma 31enne è infatti stato il figlio. Il bimbo di due anni, trovata l’arma incustodita e senza sicura, l’ha puntata alle spalle della madre colpendola ed uccidendola. Sono stati infatti vani i soccorsi ed il repentino trasporto in ospedale, Laura è deceduta insieme al bimbo che portava in grembo. La donna era infatti incinta di 33 settimane.

Per spiegare la morte di Laura Ilg è stata indetta una conferenza stampa in cui il sovrintendente David Smith ha raccontato ai media locali: “Ha spiegato di essere incinta di 33 settimane e che suo figlio di 2 anni le aveva accidentalmente sparato alla schiena con una pistola“. All’arrivo dei soccorsi infatti la mamma era ancora viva ed è riuscita a spiegare lei stessa le dinamiche. Il bambino era riuscito ad entrare nella camera da letto dei genitori, normalmente chiusa a chiave, e aveva iniziato a giocare con la pistola mentre la mamma stava facendo il bucato. La pistola “colpevole” non era però l’unica in casa: sono state infatti ritrovate altre tre armi all’interno dell’abitazione. Il marito della vittima, che non era in casa al momento della tragedia, ha spiegato che le armi appartenevano a lui.