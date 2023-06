Elodie diventa testimonial della ‘Durex’, gli scatti fanno impazzire i fan

PUBBLICITÀ

Elodie è il nuovo volto dell’azienda di preservativi ‘Durex‘, la hit ‘Strobo‘ diventa colonna sonora della nuova campagna e gli scatti di Elodie fanno già impazzire i suoi fan.

Elodie testimonial della Durex

La cantante diventa il nuovo volto della Durex; come appreso dal Comunicato stampa, la cantante creerà dei contenuti social in cui spiegherà come, con la sua musica, cerca di aiutare le persone a sentirsi più vicine, libere e sicure di sé, sia con sé stesse che con gli altri. Raccontando ed affrontando taboo e tematiche di grande attualità Elodie diventa testimonial della libertà di essere.

PUBBLICITÀ

Elodie ha infatti già annunciato la sua collaborazione con la Durex attraverso un post su Instagram. Nella descrizione del post di sue foto in costume la cantante scrive: “Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano“. Non tardano ad arrivare i primi commenti dei fan. “Sei tu la causa del riscaldamento globale” scrive un follower, “Mia moglie mi vuole lasciare perché penso solo a te” commenta scherzosamente un altro, ed ancora: “Elodie, dopo questa, non resisto…Sposami“.

Il post ha insomma ottenuto svariati consensi, tra commenti scherzosi e complimenti compare anche quello dell’amica Elisa. La cantante scrive infatti: “Ma come possiamo fare qua?“