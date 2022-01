Paura in Campania, bimbo di 21 mesi ustionato da una stellina di Natale

Tre persone sono rimaste ferite in provincia di Salerno a causa dell’esplosione di petardi nella notte di Capodanno: un bimbo di 21 mesi è rimasto ustionato. Secondo la prima ricostruzione sembra che il piccolo sia rimasto ustionato dal contatto con alcune stelline accese. Per lui una prognosi di sette giorni. L’incidente più grave però è avvenuto in provincia di Napoli. A Napoli un uomo di 47 anni, originario di Carbonara di Nola, ha perso un occhio. Il ferito è stato trasportato prima nell’ospedale di Sarno, nel Salernitano, e poi in quello di Nocera Inferiore dove è stato ricoverato.