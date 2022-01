Colpito a Capodanno, fuori pericolo l’uomo centrato al petto

È fuori pericolo il 47enne di origini srilankesi centrato al corpo da un proiettile nella serata del 31 dicembre in vico Lungo Montecalvario, al centro storico. “Ferita d’arma da fuoco all’emitorace sinistro”. Recita così il referto dei dottori dell’ospedale Vecchio Pellegrini dove l’uomo, cameriere che da diversi anni vive in città, è stato ricoverato. Per il 47enne è stato necessaria un’operazione per l’estrazione del colpo di pistola. A indagare sull’episodio, non certo il primo di questo genere a Capodanno, i carabinieri della Compagnia Napoli Centro. I militari dell’Arma stanno effettuando degli approfondimenti per capire le ragioni dell’esplosione del proiettile.

Ad attendere notizie all’esterno dell’ospedale tre connazionali della persona ferita, anche loro residenti a Montecalvario. Reticenti nel parlare con il cronista forse per ragioni di opportunità secondo la loro posizione, hanno soltanto esclamato: «Siamo del quartiere, preferiremmo non esporci. Vogliamo essere lasciati in pace e stare tranquilli. Sta bene (l’uomo ndr.) è l’unica cosa che conta adesso» chiedendo poi di concludere la conversazione.