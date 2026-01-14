Metro Linea 1 di Napoli, stop serale per manutenzione: tutte le informazioni utili

PUBBLICITÀ

ANM informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude in anticipo al pubblico per quattro giorni consecutivi, al fine di consentire attività di verifica e manutenzione lungo la linea, oltre a prove sul materiale rotabile. Il provvedimento rientra in un programma di interventi tecnici necessari a garantire sicurezza, affidabilità e qualità del servizio offerto ai passeggeri.

Chiusura della Linea 1

La chiusura anticipata sarà in vigore fino a giovedì 15 gennaio 2026, coinvolgendo l’intera tratta della Linea 1. Durante queste giornate, il servizio metropolitano terminerà prima rispetto al consueto orario serale, con l’ultima partenza dai due capolinea fissata in anticipo.

“È un problema perché io lavoro e finisco sempre intorno alle 21-21,30“, commenta così una pendolare.

Orari delle ultime corse e stazioni interessate

Nel dettaglio, l’ultima corsa viaggiatori partirà da Piscinola alle ore 20:48, mentre da Centro Direzionale l’ultima partenza è prevista alle 21:16. Dopo questi orari non sarà più possibile accedere al servizio metropolitano, consentendo così ai tecnici di operare in piena sicurezza sulla linea e sui convogli.

Tutte le stazioni della Linea 1 saranno quindi interessate dalla chiusura anticipata. I viaggiatori sono invitati a programmare con attenzione i propri spostamenti, tenendo conto della modifica temporanea del servizio, soprattutto nelle fasce serali.

Disagi previsti e raccomandazioni ai viaggiatori

ANM sottolinea che gli interventi programmati sono indispensabili per mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità dell’infrastruttura. Pur consapevole dei possibili disagi per l’utenza (come quelli dell’anno scorso), l’azienda invita i cittadini a considerare la natura temporanea del provvedimento e l’importanza delle operazioni di manutenzione.

Si consiglia di utilizzare, ove possibile, mezzi di trasporto alternativi nelle ore serali o di anticipare gli spostamenti. Ulteriori aggiornamenti e informazioni di dettaglio saranno disponibili attraverso i canali ufficiali di ANM, che continuerà a monitorare la situazione e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.