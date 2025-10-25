PUBBLICITÀ
HomeCronacaBlitz anti Israele alla fiera farmaceutica a Napoli, fermati quattro attivisti ProPal
CronacaCronaca locale

Blitz anti Israele alla fiera farmaceutica a Napoli, fermati quattro attivisti ProPal

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Blitz anti Israele alla fiera farmaceutica a Napoli, fermati quattro attivisti ProPal
Blitz anti Israele alla fiera farmaceutica a Napoli, fermati quattro attivisti ProPal
PUBBLICITÀ

Ci sono quattro persone fermate dalla polizia alla Mostra d’Oltremare dopo il blitz della rete ProPal al Pharmexpo allestito nella struttura fieristica di Fuorigrotta, a Napoli.

L’obiettivo degli attivisti – una cinquantina circa –  era lo stand dell’azienda farmaceutica israeliana Teva.

PUBBLICITÀ

Blitz anti Israele alla fiera farmaceutica a Napoli, fermati quattro attivisti ProPal

I manifestanti, dopo un presidio all’esterno, hanno dapprima bloccato un po’ il traffico in viale Kennedy, poi hanno provato ad entrare a piccoli gruppi nel Padiglione 5, lì dove è allestito l’evento. Ma quando sono aumentati di numero sono stati bloccati dalle forze di polizia. Contatto e manganelli alzati, ma la situazione è subito rientrata. Alcune persone sono state però fermate e ora è convocato  un presidio davanti alla Questura a via Medina per chiedere l’immediato rilascio.

Proteste anche contro il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. I manifestanti lamentano infatti che vi sia una mozione del Consiglio comunale di Napoli che impegna «l’amministrazione a rescindere ogni collaborazione con enti e istituzioni israeliane» legate all’attuale governo, privilegiando rapporti con organizzazioni pacifiste.

La protesta mira a denunciare che Teva è nei fatti vicina all’attuale governo di Israele, responsabile del genocidio in atto a Gaza: «La Teva è leader nel settore dei farmaci generici – si legge in una nota dei promotori, attivisti della Rete per la Palestina, lavoratori del SiCobas e giovani del centro sociale Iskra, – e storicamente complice dell’occupazione in Palestina e oggetto di una campagna internazionale di boicottaggio che invita medici, farmacisti, pazienti e istituzioni ad astenersi dalla prescrizione, dall’acquisto e dalla rivendita di prodotti a marchio Teva».

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati