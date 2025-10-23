PUBBLICITÀ
HomeCronacaBlitz antidroga nel Casertano, smantellata la banda di spacciatori
CronacaCronaca locale

Blitz antidroga nel Casertano, smantellata la banda di spacciatori

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Blitz antidroga nel Casertano, smantellata la banda di spacciatori
Blitz antidroga nel Casertano, smantellata la banda di spacciatori
PUBBLICITÀ

Nelle prime ore della mattinata odierna, giovedì 23 ottobre, nella provincia di Caserta e presso la casa circondariale di Isili, in Sardegna, i carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della competente Procura della Repubblica, nei confronti di 3 persone, di cui una in carcere e due agli arresti domiciliari, ritenute responsabili di spaccio continuato e in concorso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

Blitz antidroga nel Casertano, smantellata la banda di spacciatori

Le indagini, svolte dal personale del Nucleo Operativo della citata Compagnia da giugno a novembre 2023, hanno consentito, anche attraverso attività tecniche, di svelare l’esistenza di un gruppo criminale con base operativa nel comune di Santa Maria a Vico, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.

PUBBLICITÀ

Dalle attività investigative, che hanno consentito di documentare e contestare 327 episodi di cessioni di droga, è emerso un giro d’affari del gruppo criminale quantificato in alcune decine di migliaia di euro al mese.

Nel corso delle investigazioni sono state arrestate in flagranza di reato tre persone e denunciate in stato di libertà altre tre, ritenute responsabili di favoreggiamento personale. Gli accertamenti hanno anche consentito di segnalare alla Prefettura dieci persone in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati