PUBBLICITÀ

Nelle prime ore della mattinata odierna, giovedì 23 ottobre, nella provincia di Caserta e presso la casa circondariale di Isili, in Sardegna, i carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della competente Procura della Repubblica, nei confronti di 3 persone, di cui una in carcere e due agli arresti domiciliari, ritenute responsabili di spaccio continuato e in concorso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

Blitz antidroga nel Casertano, smantellata la banda di spacciatori

Le indagini, svolte dal personale del Nucleo Operativo della citata Compagnia da giugno a novembre 2023, hanno consentito, anche attraverso attività tecniche, di svelare l’esistenza di un gruppo criminale con base operativa nel comune di Santa Maria a Vico, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti.

PUBBLICITÀ

Dalle attività investigative, che hanno consentito di documentare e contestare 327 episodi di cessioni di droga, è emerso un giro d’affari del gruppo criminale quantificato in alcune decine di migliaia di euro al mese.

Nel corso delle investigazioni sono state arrestate in flagranza di reato tre persone e denunciate in stato di libertà altre tre, ritenute responsabili di favoreggiamento personale. Gli accertamenti hanno anche consentito di segnalare alla Prefettura dieci persone in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.