In Mondragone, i carabinieri della locale Stazione hanno eseguito l’ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte di Appello di Napoli, nei confronti di GAGLIARDI Annunziata classe 78, figlia dell’attuale detenuto Gagliardi Angelo alias “Mangianastri”, esponente di spicco del clan Fragnoli – Gagliardi – La Torre.

La donna, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nella mattinata odierna prelevata presso la sua abitazione in Mondragone e tradotta dai militari dell’Arma presso la casa circondariale Pozzuoli (Na) per espiare la pena di anni 11, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per associazione finalizzata al traffico sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso.