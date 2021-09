Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un residence di via Madonna del Pantano a Giugliano in Campania dove hanno rinvenuto 41 bustine con circa 21 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Fabio Torre, 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Precedente arresto della polizia a Giugliano

Giugliano, vede la polizia e lancia 50mila euro in cocaina dall’auto, arrestato

I poliziotti l’hanno visto sfrecciare sul suo fuoristrada, facendosi largo tra le altre automobili. E quando si è accorto degli agenti ha lanciato qualcosa dal finestrino ed ha tentato la fuga. Inseguito, è stato bloccato poco dopo e l’involucro recuperato: si era liberato di poco più di mezzo chilo di cocaina, che venduta nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato una somma tra i 40mila e i 50mila euro. In manette un 33enne, con precedenti di polizia; è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo le stime delle forze dell’ordine quella droga, “tagliata” per ricavarne un numero maggiore di dosi e immessa sul mercato del narcotraffico locale, avrebbe fruttato poco meno di 50mila euro. Presumibilmente la cocaina era stata appena acquistata ed era diretta a una delle piazze di spaccio della zona. Il 33enne aveva addosso 190 euro in contanti, anche quelli sequestrati come il veicolo.