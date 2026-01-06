Blitz in strada a San Pietro a Patierno, Befana tra le sbarre per un 22enne

PUBBLICITÀ

Befana in carcere per il 22enne Gaetano Monteriso arrestato nel corso dell’ennesimo blitz in strada effettuato dagli agenti della squadra investigativa ed operativa del commissariato Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro e coordinati sul campo dall’ispettore Luca Boccia). I ‘fantasmi’ iniziano l’anno così come lo avevano finito, con l’ennesimo arresto per spacco di droga: i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione a San Pietro a Patierno, dove hanno notato, in almeno quattro circostanze, il 22enne che, seduto alla guida di un’auto, ha ceduto un involucro in cambio di denaro ad altrettanti soggetti. Conferma che era dunque in atto uno scambio in strada.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto Monteriso, rinvenendo nell’autovettura ben 13 involucri di cocaina e 85 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi Monteriso, residente nel quartiere, è stato arrestato e altresì denunciato per guida senza patente