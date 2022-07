Boato nella notte a Napoli, bomba esplode davanti una saracinesca

Nel quartiere Barra, verso le 5.15, i Carabinieri di Ponticelli sono intervenuti in corso sirena 115 per l’esplosione di un ordigno, probabilmente una bomba carta. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca di un garage privato, nessun ferito. Indagini da parte dei Carabinieri della stazione Napoli-Barra.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Bomba contro la pescheria di Peppe di Napoli, il video del raid

Giovedì notte una bomba è esplosa davanti la pescheria di Peppe di Napoli. E’ lo stesso chef di Pianura a denunciare l’accaduto sulla sua pagina social. Secondo il suo racconto due persone sono entrate in azione, una delle quali ha piazzato l’ordigno davanti la saracinesca dell’attività commerciale. “Il mio interesse è che stiamo tutti bene. Non c’è niente da preoccuparsi ma sono un po’ abbattuto, ma io non la darò vinto a nessuno: voglio migliorare il quartiere di Pianura. Sono qui per dirvi che io sono del popolo e non mi abbatto per nessuna cosa al mondo!! Peppe di Napoli continua la sua super attività!! Grazie davvero per la solidarietà! Vi voglio bene❤️. Non mi fate chiudere e non ho paura di nessuno“. Dalle immagini si vede un uomo in fuga dopo l’esplosione, caso che Di Napoli ha denunciato alla polizia del commissariato di Pianura. Intanto lo chef di Pianura ha riparato i danni provocati dall’esplosione.

IL VIDEO DELLA BOMBA CONTRO LA PESCHERIA DI PEPPE DI NAPOLI