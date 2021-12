In arrivo 2 miliardi contro il caro-bollette, confermato il bonus casa

Saranno stanziati 2 miliardi nel 2022 per contrastare l’aumento delle bollette. Questo si legge nella tabella del Documento programmatico di bilancio, discusso e approvato dal Consiglio dei ministri. Si prevede l’istituzione di un fondo ad hoc con l’obiettivo di “sostenere le famiglie e supportare la ripresa economica”.

BOLLETTE E BONUS CASA

Il bonus casa per gli Under 36, con Isee fino a 40mila euro, potrebbe valere fino alla fine del 2022. La misura compare nella tabella del Dpb sulle politiche della famiglia, a cui sono destinati 400 milioni. I fondi servono a rendere strutturale il congedo di paternità a 10 giorni, a creare asili nido e scuole dell’infanzia. Ma anche per le “garanzie e le esenzioni di imposte per facilitare l’acquisto della prima casa, in particolare per i giovani”.

Un meccanismo di decalage dovrebbe modificare il Superbonus negli anni successivi al 2023, dicono diverse fonti di governo in vista della discussione sulla Manovra. Un’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di confermare la percentuale del bonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie nel 2023, ridurla al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. La discussione sul punto però è ancora aperta e le percentuali potrebbero cambiare.