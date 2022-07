Covid in Campania, cala l’indice di contagio dopo l’allarme di De Luca: il bollettino

Sono 11.234 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 38.381 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 29,26%, rispetto al 30,33 del giorno precedente. Il bollettino regionale non segnala vittime. In lieve calo l’occupazione dei posti letto, che nelle intensive scende a 34 (-2) e nei reparti ordinari a 649 (-6). (ANSA).

De Luca preoccupato dai contagi covid: “A settembre rischiamo”

Vincenzo De Luca ha lanciato un nuovo allarme sul numero dei contagi in occasione della sua consueta diretta del venerdì pomeriggio. Il Presidente ha sottolineato sulla diffusione del covid Campania: “C’è un enorme aumento dei contagi, ma il dato preoccupante è quello delle terapie intensive: quando il numero raddoppia la situazione diventa preoccupante. C’è un boom di contagi in età pediatrica, infatti, decine di bambini vengono ricoverati al Santobono. Inoltre ci sono lavoratori che sono a casa perché positivi e centinaia sanitari contagiati, dunque, rischiamo di non avere il personale per seguire il contagio. Se la tendenza è questa, dico ai cittadini che da settembre noi avremo una situazione di grandissima pesantezza. Ad agosto ci saranno un rimescolamento sociale, poche mascherine, tanti eventi: mettete le mascherine altrimenti avremo una valanga di contagi. A settembre rischiamo di avere problemi su scuole, trasporti e centri commerciali”.