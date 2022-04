Covid in Campania, aumentano ancora indice di contagio e ricoveri: il bollettino

Sale, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 6.627 i neo positivi al Covid su 37.067 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari al 16,91%, oggi è al 17,87%.

Nove i deceduti nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono tre deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali restano stabili a 30 i ricoveri in terapia intensiva; leggero aumento in degenza con 698 posti letto occupati (+2 rispetto a ieri). (ANSA).

La Pasqua ai tempi del Covid, dove servono Green Pass e mascherina: le regole

Le festività pasquali entrano nel vivo. E il Governo stila le regole e misure per una Pasqua 2022 in sicurezza. La curva dei contagi da Covid non è scesa quanto ci si auspicava e, allora, Roberto Speranza fa il punto della situazione su Green Pass e mascherine. Il ministro della Salute ha spiegato dove saranno obbligatori.

Nonostante la fine dello stato d’emergenza, lo scorso 31 marzo, non siamo ancora alla fine della pandemia. “L’utilizzo delle mascherine» per proteggersi e proteggere dal Covid «è e resta essenziale“. E se a fine aprile scadrà l’obbligo di indossarle al chiuso, la decisione su un’eventuale proroga verrà presa “dopo Pasqua” in base all’andamento epidemiologico, ha annunciato Speranza in vista delle festività pasquali.

BAR E RISTORANTI

Per consumare al chiuso, al banco o seduti al tavolino, in bar e ristoranti è sufficiente esibire il Green Pass base. Niente Green pass invece, se ci si siede ai tavolini all’aperto di bar e ristoranti.

HOTEL

Nessun obbligo di presentare il Green Pass in alberghi e altre strutture ricettive.

MEZZI DI TRASPORTO: TRENI, NAVI E AEREI

Sui mezzi a lunga percorrenza, come treni, navi e aerei, è richiesto il Green Pass base, con obbligo di indossare la mascherina FFp2.

MUSEI E CONCERTI

Con la fine dello stato di emergenza, il Super Green Pass non è più necessario, almeno fino al 30 aprile, per partecipare agli spettacoli che si svolgono all’aperto. Diverse, invece, le regole per quelli al chiuso. Per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura, informa il ministero della Cultura in una nota, non è più richiesto il possesso del Green Pass rafforzato, né di quello base.

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Per quanto riguarda i cinema, i teatri e i concerti dal primo al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono al chiuso è richiesto il possesso del cosiddetto Green Pass rafforzato e l’obbligo di indossare le mascherine FFp2. Dal primo al 30 aprile 2022 per la partecipazione agli spettacoli che si svolgono all’aperto è richiesto il possesso del cosiddetto Green Pass base e l’obbligo di indossare le mascherine FFp2.

DISCOTECHE E CERIMONIE

Per festeggiare matrimoni, lauree, compleanni, comunioni, le regole non cambiano: tutti i partecipanti dovranno avere ancora il Super Green Pass. Resta l’obbligo di Super Green Pass anche per andare in discoteca, dove sarà sufficiente la mascherina chirurgica, da togliere mentre si balla. Le discoteche torneranno a capienza piena.